Харьков обречен, Драпатый в ловушке: главная новость СВО 27 июля

«ВСУ из-за катастрофических потерь пытаются затыкать дыры, собирая по всей Украине кого только можно. В ход идут боевики с различными ранениями, которые не прошли должного лечения и фактически являются инвалидами войны. Также массово используют заключенных, которых сейчас собирают по всем украинским тюрьмам и отправляют в Харьковскую область», — подчеркнул Иванников.