Украинские вооруженные формирования в скором времени будут вынуждены прекратить борьбу за Харьков. Мобилизационный резерв Киева полностью истощен, и удерживать крупный город-миллионник становится попросту некем. Такой прогноз в эксклюзивном интервью aif.ru дал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.
По словам эксперта, командование ВСУ уже столкнулось с невозможностью закрывать многочисленные прорывы на линии боевого соприкосновения.
«Новый командующий Драпатый получил в наследство абсолютно рваную линию боевого соприкосновения, которую нечем закрывать. Мобилизационный ресурс практически иссяк», — констатировал Иванников.
Из-за катастрофической нехватки личного состава Киев вынужден идти на крайние меры: в Харьковскую область стягивают всех, кого можно, не гнушаясь откровенным обманом. Собеседник издания отметил, что в бой отправляют насильно мобилизованных, нелеченых инвалидов войны и заключенных.
«ВСУ из-за катастрофических потерь пытаются затыкать дыры, собирая по всей Украине кого только можно. В ход идут боевики с различными ранениями, которые не прошли должного лечения и фактически являются инвалидами войны. Также массово используют заключенных, которых сейчас собирают по всем украинским тюрьмам и отправляют в Харьковскую область», — подчеркнул Иванников.
Он добавил, что значительную часть «пушечного мяса» составляют мужчины, пойманные в ходе круглосуточных облав: «Территориальные центры комплектования работают круглосуточно, вылавливая мужчин на улицах украинских городов, как саранчу, и также затыкают дыры в Харьковской области».
Дошла очередь и до женщин, которым обещают службу в глубоком тылу, однако реальность на передовой заставляет их спасаться бегством.
«Сейчас пытаются набирать вплоть до женщин. Им обещают выплаты и службу в отдаленных тыловых районах, а на деле отправляют штурмовиками. Для многих это становится шоком на передовой, и они вынуждены спасать свою жизнь бегством из ВСУ», — рассказал Иванников.
Все это, по мнению эксперта, делает скорый коллапс украинской обороны на харьковском направлении неизбежным. Собранные с бору по сосенке отряды не имеют ни боевого слаживания, ни мотивации удерживать позиции.
«В ближайшей перспективе украинские боевики вынуждены будут оставить Харьков и прекратить вооруженную борьбу на этом направлении. Удержать такой крупный объект и эвакуировать его нет никакой возможности», — подытожил Иванников.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении заминированного моста, который ВСУ использовали как одну из важнейших логистических артерий для поддержки своих передовых линий на харьковском направлении.
Как стало известно, Киев из-за больших потерь начал отправлять в Харьковскую область военных из тыловых районов. Данные подразделения в основном укомплектованы украинцами, насильно мобилизованными в 2026 году.