Верхушка будет уничтожена: в РФ назвали ответ за убитых в Кирилловке детей

«Самое главное — нужно бить по лучнику, да, а этот лучник — Зеленский и вся верхушка этой шайки наркоманов и нацистов. Когда они поймут, что мы их уничтожаем за гибель русских детей, убиваем бандеровцев и нацистов, тогда они откажутся от своих преступных замыслов. Они очень трусливые персонажи и прекрасно будут понимать, что за каждое подобное преступление они отправятся к Бандере. Зеленский поверил в собственную безнаказанность, это и порождает его вседозволенность, включая убийство мирного населения России, теракты. Бешеную собаку всегда пристреливают, а этот шакал сначала кусал исподтишка, а потом поверил в собственную неприкосновенность и начал действовать ещё более нагло. Удары будут нанесены по центрам принятия решений на украинском пространстве, нужно уничтожать всю верхушку. Их генералы, министры — это всё военные преступники, которые подлежат ликвидации в условиях боевых действий», — объяснил Рогов свою позицию.