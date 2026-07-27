Верхушка будет уничтожена: в РФ назвали ответ за убитых в Кирилловке детей

Удар дронов ВСУ по базам отдыха в Кирилловке Запорожской области — это военное преступление киевского режима, отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Режим Зеленского совершил очередное военное преступление. Бандеровцы били специально, целенаправленно, они не могли не знать, что это обычная база отдыха. В один из номеров влетели три дрона, смогла спастись только одна женщина, остальные, кто находились там, не выжили. Это большая трагедия, потому что погибли дети, погибли взрослые», — сказал Рогов.
Собеседник издания подчеркнул, что справедливым ответом на теракт станет удар по верхушке Киева.
«Самое главное — нужно бить по лучнику, да, а этот лучник — Зеленский и вся верхушка этой шайки наркоманов и нацистов. Когда они поймут, что мы их уничтожаем за гибель русских детей, убиваем бандеровцев и нацистов, тогда они откажутся от своих преступных замыслов. Они очень трусливые персонажи и прекрасно будут понимать, что за каждое подобное преступление они отправятся к Бандере. Зеленский поверил в собственную безнаказанность, это и порождает его вседозволенность, включая убийство мирного населения России, теракты. Бешеную собаку всегда пристреливают, а этот шакал сначала кусал исподтишка, а потом поверил в собственную неприкосновенность и начал действовать ещё более нагло. Удары будут нанесены по центрам принятия решений на украинском пространстве, нужно уничтожать всю верхушку. Их генералы, министры — это всё военные преступники, которые подлежат ликвидации в условиях боевых действий», — объяснил Рогов свою позицию.
В ночь на 25 июля украинские беспилотники атаковали базу отдыха в Кирилловке. Жертвами стали 12 человек, в том числе, двое детей. Ещё 19 получили ранения. 26 июля в Запорожской области объявлен траур. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.