На «Столбах» за день спасли подростка, женщину и заблудившегося туриста

26 июля в национальном парке «Красноярские Столбы» спасатели провели три операции. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».
Так, днём 14-летний мальчик серьёзно повредил ногу и не мог идти. Спасатели выдвинулись к нему, но по пути встретили женщину, которой стало плохо от скачка давления. Обоим оказали помощь, доставили до улицы Свердловской и передали врачам.
Поздно вечером поступил новый вызов — в районе скалы Дачки заблудился 38-летний мужчина. Спасатели оперативно нашли его и вывели к дороге.
Ранее мы сообщали, что водитель ВАЗ-2115 погиб после столкновения с грузовиком под Красноярском.