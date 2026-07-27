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На «Столбах» за день спасли подростка, женщину и заблудившегося туриста

Подросток серьёзно повредил ногу, а 38-летний мужчина — заблудился.

26 июля в национальном парке «Красноярские Столбы» спасатели провели три операции. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».

Так, днём 14-летний мальчик серьёзно повредил ногу и не мог идти. Спасатели выдвинулись к нему, но по пути встретили женщину, которой стало плохо от скачка давления. Обоим оказали помощь, доставили до улицы Свердловской и передали врачам.

Поздно вечером поступил новый вызов — в районе скалы Дачки заблудился 38-летний мужчина. Спасатели оперативно нашли его и вывели к дороге.

Ранее мы сообщали, что водитель ВАЗ-2115 погиб после столкновения с грузовиком под Красноярском.