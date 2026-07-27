На «Столбах» за день спасли подростка, женщину и заблудившегося туриста

Так, днём 14-летний мальчик серьёзно повредил ногу и не мог идти. Спасатели выдвинулись к нему, но по пути встретили женщину, которой стало плохо от скачка давления. Обоим оказали помощь, доставили до улицы Свердловской и передали врачам.