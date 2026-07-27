Никита Джигурда выиграл два судебных дела у продавцов масок с его лицом

Речь идёт о картонных масках и тканевых балаклавах с изображением артиста. По словам юриста, суд обязал двух индивидуальных предпринимателей выплатить Джигурде по 100 тысяч рублей каждому — всего 200 тысяч рублей.
При этом требования Джигурды к самому маркетплейсу о компенсации в размере 200 тысяч рублей за использование его образа суд не удовлетворил.
Ранее актёр Сергей Безруков выиграл битву против карнавальных масок со своим лицом и получил компенсацию. Адвокат артиста Александра Николаева подчеркнула, что дело не столько в деньгах, сколько в защите права артиста.
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