Хабаровского пенсионера оштрафовали на 30 тысяч за самодельный наркотик

В Ванино суд оштрафовал 63-летнего местного жителя на 30 тысяч рублей за незаконное изготовление и хранение наркотика. Мужчина делал его из дикорастущей конопли для личного употребления, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
Информация о возможной причастности пенсионера к незаконному обороту наркотиков поступила полицейским в апреле прошлого года. Во время проверки она подтвердилась, после чего оперативники установили подозреваемого и провели обыск в его квартире.
В жилье нашли две ёмкости из фольги, папиросу, пакет с растительной массой и стеклянный флакон со следами тёмно-зелёного вещества. Экспертиза показала, что изъятая масса является каннабисом весом 0,10 грамма.
Фигурант рассказал, что с апреля по сентябрь собирал коноплю возле дачных участков, а затем самостоятельно изготавливал наркотик. Продавать его он не собирался.
Суд признал ванинца виновным по части 1 статьи 228 УК РФ и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей. Изъятое вещество уничтожили.