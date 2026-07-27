Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» проиграл ФК «Уфа» на выезде

Нейтральному болельщику интерес же был от скандала с прошлым матчем между командами. Напомним, в мае 2026 должен был пройти матч в Хабаровске, но из-за угрозы атаки БПЛА, «Уфа» не смогла вовремя добраться на матч. В результате разбирательств, они получили тогда техническое поражение. Оно сохранило официально армейцев в лиге, а оппонент чудом остался в чемпионате в самой его концовке. В результате чего, к игре появляется повышенный интерес даже у нейтрального зрителя.