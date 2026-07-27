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Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» проиграл ФК «Уфа» на выезде

Гостевая серия прошла без набора очков.

Источник: Комсомольская правда

Ночной матч мог вызвать интерес для болельщиков разных команд. Для хабаровчан это примерно равный по силам соперник, и можно было ожидать равной борьбы, если сравнивать с первыми двумя матчами. Для Уфы же, это улучшение своего турнирного положения, и удержаться вблизи к топ-4.

Нейтральному болельщику интерес же был от скандала с прошлым матчем между командами. Напомним, в мае 2026 должен был пройти матч в Хабаровске, но из-за угрозы атаки БПЛА, «Уфа» не смогла вовремя добраться на матч. В результате разбирательств, они получили тогда техническое поражение. Оно сохранило официально армейцев в лиге, а оппонент чудом остался в чемпионате в самой его концовке. В результате чего, к игре появляется повышенный интерес даже у нейтрального зрителя.

Игра началась без особой активности, острый момент был практически сразу реализован — футболист хозяев реализовал пенальти. Далее шли обмены атаками, которые в данном матче ничего не поменяли до финального свистка — 1−0, хабаровчане снова без очков. Выездная серия завершена с 0 набранных баллов, и разницей мячей 1−5 после трех туров. И на данный момент, «СКА» стал последней командой лиги (до возможного ухудшения результата у «Камаза».

Следующая встреча начнет долгожданную домашнюю часть матчей 2026−2027 — второго августа против екатеринбургского «Урала».

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