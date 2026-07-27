Жители Вяземского района перевели мошенникам 225 тысяч рублей

В Вяземском районе Хабаровского края жертвами интернет-мошенников стали двое местных жителей. Мужчины перевели аферистам в общей сложности более 225 тысяч рублей за покупки, которых так и не получили. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
41-летний житель района решил купить стройматериалы через сайт объявлений. Он нашёл подходящий вариант, заключил с продавцом «электронный договор» и перевёл 55 тысяч рублей. После получения денег продавец начал кормить покупателя обещаниями, а затем перестал отвечать на сообщения. Товар мужчина так и не получил.
54-летний автолюбитель искал двигатель для машины. Он нашёл объявление, связался с продавцом. Лжепродавец убедил его перевести 170 тысяч рублей на личный номер телефона. После перевода денег страница продавца исчезла, переписка удалилась, связь прервалась. Двигатель мужчина не получил.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». Полиция Вяземского района устанавливает личности злоумышленников.
В полиции напоминают, как не попасться на уловки интернет-мошенников:
— Никогда не переводите деньги «на карту» или по номеру телефона до получения товара. Пользуйтесь только официальными площадками с сервисами «безопасной сделки», где деньги хранятся на счёте площадки до момента получения товара. Избегайте сделок в мессенджерах.
— Низкая цена и настойчивость продавца, который торопит с оплатой, — это повод насторожиться. Если вас просят перевести деньги на личный номер или карту — скорее всего, это мошенники.
Если вы стали жертвой обмана, немедленно звоните в полицию по номеру 02 или 102 (с мобильного).
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