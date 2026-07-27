Жители Вяземского района перевели мошенникам 225 тысяч рублей

41-летний житель района решил купить стройматериалы через сайт объявлений. Он нашёл подходящий вариант, заключил с продавцом «электронный договор» и перевёл 55 тысяч рублей. После получения денег продавец начал кормить покупателя обещаниями, а затем перестал отвечать на сообщения. Товар мужчина так и не получил.