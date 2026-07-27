«Как цыгане»: Стас Михайлов впервые за долгое время вышел в свет с дочерьми

Исполнитель в 2011 году женился на своей возлюбленной Инне Пономаревой, у которой от первого брака были дочь Ева и сын Андрей. У Михайлова также есть 24-летний сын Никита, родившийся в его первом браке с Инной Горб, и 20-летняя дочь Дарья от бэк-вокалистки Натальи Зотовой. Певец всегда принимал активное участие в жизни старших детей и помогал им финансово.