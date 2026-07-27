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«Как цыгане»: Стас Михайлов впервые за долгое время вышел в свет с дочерьми

Певец Стас Михайлов впервые за долгое время вышел в свет с двумя дочерьми. Он приехал с 16-летней Иванной и 13-летней Марией на фестиваль Dream Fest в окрестностях Баку.

Певец Стас Михайлов впервые за долгое время вышел в свет с двумя дочерьми. Он приехал с 16-летней Иванной и 13-летней Марией на фестиваль Dream Fest в окрестностях Баку.

Пользователи в социальной сети обсудили появление звездной семьи на публике.

«Как цыгане»; «Очень вульгарно девушки одеты»; «Выглядят как тетки взрослые»; «Совсем вкуса нет», — раскритиковали они образы артиста и его дочерей.

Исполнитель в 2011 году женился на своей возлюбленной Инне Пономаревой, у которой от первого брака были дочь Ева и сын Андрей. У Михайлова также есть 24-летний сын Никита, родившийся в его первом браке с Инной Горб, и 20-летняя дочь Дарья от бэк-вокалистки Натальи Зотовой. Певец всегда принимал активное участие в жизни старших детей и помогал им финансово.

Журналисты выяснили, что Мария Михайлова, 13-летняя дочь певца Стаса Михайлова, вышла в свет с сумкой Hermes, стоимость которой оценивается примерно в 470 тысяч рублей.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин ранее поделился мнением о причинах снижения популярности Стаса Михайлова. По его словам, он утратил доверие аудитории из-за устаревшего репертуара.