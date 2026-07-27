В Красноярске пешеход погиб после ДТП на улице Волжской

В Кировском районе Красноярска сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП. Авария произошла ночью на улице Волжской. По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля «Лада» ехал на зеленый сигнал светофора. В районе дома № 63д он сбил пешехода, который переходил дорогу по регулируемому переходу на красный свет. Пешеход получил тяжелые травмы и скончался в машине скорой помощи. Его возраст и личность сейчас устанавливают. Напомним, что накануне пьяный подросток в Красноярском крае стал виновником ДТП с двумя погибшими.