Объем ипотечных кредитов в РФ достиг рекордных 24 триллионов в июне

Рекордных значений в РФ достиг объём ипотечных кредитов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные БКИ «Скоринг Бюро».
Сообщается, что задолженность россиян по ипотеке достигла 24,15 триллиона рублей. За год этот показатель увеличился на 9,5 процента.
В частности, объём ипотечных кредитов растёт из-за увеличения срока погашения кредитов, сказано в публикации.
Ранее глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что политика регулятора направлена на то, чтобы ставки снижались быстрее, а ипотека становилась доступнее.
Почему россияне увеличили спрос на «семейную» ипотеку, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем на первые шесть месяцев 2026 года объем выданных в России кредитов наличными превысил 2,4 трлн рублей — это на 68% больше, чем за тот же период прошлого года.