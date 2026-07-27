Блогер Лерчек планировала выехать за пределы РФ: что известно

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) после курса химиотерапии планировала покинуть РФ и уехать в Белград. Там она намерена была пройти там вакцинацию в целях восстановления. Сейчас блогера обвиняют в незаконных валютных операциях, связанных с фитнес-марафонами. Об этом пишет ТАСС.
Защитники фигурантки дела проинформировали ТАСС о подтверждении данной информации, отказавшись от иных пояснений. Вместе с тем стороной защиты опровергается факт нарушения подзащитной меры пресечения. Адвокаты настаивают на строгом соблюдении всех установленных ограничений.
Как отметил защитник, для поездки за рубеж его доверительнице требовалось предварительное согласование с уполномоченными органами.
Напомним, что суд возобновил рассмотрение дела Чекалиной. 30 июля будет решаться судьба ее меры пресечения. Гособвинители настаивают на ужесточении, поскольку Лерчек, вопреки ограничениям, покидала Москву на несколько дней и уезжала в Санкт-Петербург.
Например, на днях Лерчек вместе с женихом Луисом Сквиччиарини посетила вечеринку, где станцевала танго. Мероприятие проходило на яхте в честь годовщины друзей.
В середине июля стало известно, что Чекалина прошла девятый курс химиотерапии. Однако лечение продолжится. Блогеру предстоит таргетная терапия каждые две недели.
Лерчек запустила бренд косметики Letique в 2018-м и белья LEANI в 2021-м. С 2022 года в отношении обвиняемой ведется следствие: установлен факт незаконного перевода за рубеж 251,5 млн рублей, получателями значились компании ОАЭ, при этом банкам предоставлялись поддельные документы.
О диагнозе «рак желудка» у Лерчек стало известно в начале марта 2026 года. Сын блогера появился на свет 26 февраля с весом 2,5 кг — роды провели экстренным кесаревым сечением. Практически сразу после выписки из роддома Чекалину поместили в отделение онкологической реанимации.
Уже спустя несколько дней после родов, находясь под арестом, Чекалина почувствовала ухудшение. Анализ плаценты обнаружил раковые клетки, что подтвердили дальнейшие проверки. 3 марта, на следующий день после выписки из роддома, блогер была экстренно госпитализирована в реанимацию онкоцентра.
Как пояснил онколог Дмитрий Олькин, симптомы, которые часто встречаются у беременных женщин, могут «маскировать» симптоматику рака желудка.