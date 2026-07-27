Блогер Лерчек планировала выехать за пределы РФ: что известно

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) после курса химиотерапии планировала покинуть РФ и уехать в Белград. Там она намерена была пройти там вакцинацию в целях восстановления. Сейчас блогера обвиняют в незаконных валютных операциях, связанных с фитнес-марафонами. Об этом пишет ТАСС.