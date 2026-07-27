DP: танкер подорвался на мире при «самовольном проходе» по Ормузскому проливу

Это далеко не первый подобный случай. Так, 21 июля пресс-служба КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные части армии Ирана) сообщила, что два танкера, которые пытались пройти через Ормузский пролив, подорвались на минах. Судна охватил огонь и они остановились в проливе. Экипажи обоих судов были эвакуированы. Уточнялось, что танкеры пытались пройти по маршруту, который является небезопасным.