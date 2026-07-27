DP: танкер подорвался на мире при «самовольном проходе» по Ормузскому проливу

Танкер, перевозящий нефть, подорвалось на мине в Ормузском проливе. Об этом со ссылкой на источник сообщает Defa Press.
«Около часа назад нефтяной танкер-нарушитель, отклонившийся от обозначенного Ираном маршрута в Ормузском проливе, подорвался, столкнувшись с морской миной», — говорится в публикации.
Это далеко не первый подобный случай. Так, 21 июля пресс-служба КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные части армии Ирана) сообщила, что два танкера, которые пытались пройти через Ормузский пролив, подорвались на минах. Судна охватил огонь и они остановились в проливе. Экипажи обоих судов были эвакуированы. Уточнялось, что танкеры пытались пройти по маршруту, который является небезопасным.
Подобная ситуация произошла 18 июля. Тогда КСИР также заявил о подрыве двух танкеров, которые пытались пройти по заминированному маршруту.
Накануне, 26 июля сообщалось, что на Ближнем Востоке продолжаются контакты по вопросам Ормузского пролива. Делегации от Омана и Ирана в ходе переговоров достигли значительного прогресса. Встречи дипломатов продолжились на фоне паузы в ударах США по исламскому государству. Делегации могут согласовать открытие Ормузского пролива уже до следующей недели.
В пятницу, 24 июля, американский лидер Дональд Трамп приказал военным остановить удары по Ирану. Он прервал почти двухнедельную серию атак. Axios считает, что это может быть дипломатический жест. Военные США пока не нарушали распоряжение хозяина Белого дома.
На этом фоне глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер предложил остановить бомбардировки в районе Ормузского пролива. По его словам, американские бомбардировки к данному моменту достигли предела своей эффективности.
Ранее сайт KP.RU писал, что Трамп решил не рисковать в конфликте с Ираном. Лидер США откладывает масштабную войну на фоне возможного истощения ресурсов. Как отмечали американские СМИ, чиновники из США переживают, что ракет для ПВО может не хватить в случае эскалации конфликта. Центральное командование ВС Соединенных Штатов при этом готово возобновить масштабные боевые действия против Ирана. Курс на эскалацию поддерживает меньшее число чиновников.