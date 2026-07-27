Два человека погибли, пятеро ранены в результате ночной атаки на Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону два человека погибли в результате ночной атаки. Об этом в понедельник утром сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Мах.
Ночная воздушная атака привела к трагическим последствиям: в Ростове-на-Дону погибли два человека — супруги, написал глава региона, выразив соболезнования родным и близким погибших.
Еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.
Двое пострадавших, в том числе подросток, находятся в тяжелом состоянии, уточнил Слюсарь.
Он добавил, что одному из раненых медицинскую помощь оказали месте, еще четверо госпитализированы.
Медики делают все необходимое, подчеркнул глава региона.
Слюсарь добавил, что в Ростове разрушения зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах.
Из-за падения БПЛА возникли возгорания на территориях частного предприятия, складских сооружений, нескольких частных домовладений.
Кроме того, в результате атаки разрушено остекление в нескольких частных домах, на верхних этажах многоэтажного дома и в соцучреждении.
Информация о последствиях будет уточняется, всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь, подчеркнул Слюсарь.