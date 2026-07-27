Новости Красноярского края 27 июля: бензин, теплоход, серия смертельных ДТП

В Красноярске 27 июля литр АИ-92 на федеральныйх сетях АЗС стоит около 63 рублей, АИ-95 — 67 рублей, дизель обходится в 83,40 рубля. На станциях других крупных сетевиков, менее представленных в крае, прайс выше: АИ-92 достигает 80,40 рубля, АИ-95 — 85, 40 рубля, дизельное топливо пробило отметку в 102,9 рубля. Региональные компании выставили жесткие прайсы. За литр АИ-92 красноярцы платят 85 рублей, за АИ-95 — 89 рублей, дизель оценивают в 95,9 рубля, АИ-98 стоит 120 рублей. Самая высокая стоимость зафиксирована на частных заправках: литр АИ-92 и дизеля взлетел там до 125 рублей, АИ-95 достигает 135 рублей, а АИ-98 — 145 рублей. При этом на некоторых частных станциях топливо периодически отсутствует вовсе. Региональный штаб и Минпромторг контролируют ситуацию. Безусловный приоритет отдан снабжению экстренных служб, северного завоза, аграриев и транспортных предприятий. Из-за нестабильности оптового рынка на ряде станций региональной сети временно ограничен отпуск топлива населению — компания перешла в режим приоритетного обеспечения социальных объектов. Дополнительно некоторые сети ввели точечный запрет на розлив бензина в канистры, чтобы предотвратить создание искусственного дефицита физическими лицами.