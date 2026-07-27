Новости Красноярского края 27 июля: бензин, теплоход, серия смертельных ДТП

Минувшие выходные унесли жизни сразу шести человек в страшных авариях. Экономический блок продолжает бороться с топливным кризисом, а федеральное правительство выделяет сотни миллионов на новый протезно-ортопедический центр в Красноярске. Тем временем в Санкт-Петербурге тестируют долгожданный теплоход для Енисея. Главные новости дня читайте в специальном обзоре «АиФ-Красноярск».
Цены на бензин в Красноярске 27 июля: актуальные прайсы и позиция штаба.
В Красноярске 27 июля литр АИ-92 на федеральныйх сетях АЗС стоит около 63 рублей, АИ-95 — 67 рублей, дизель обходится в 83,40 рубля. На станциях других крупных сетевиков, менее представленных в крае, прайс выше: АИ-92 достигает 80,40 рубля, АИ-95 — 85, 40 рубля, дизельное топливо пробило отметку в 102,9 рубля. Региональные компании выставили жесткие прайсы. За литр АИ-92 красноярцы платят 85 рублей, за АИ-95 — 89 рублей, дизель оценивают в 95,9 рубля, АИ-98 стоит 120 рублей. Самая высокая стоимость зафиксирована на частных заправках: литр АИ-92 и дизеля взлетел там до 125 рублей, АИ-95 достигает 135 рублей, а АИ-98 — 145 рублей. При этом на некоторых частных станциях топливо периодически отсутствует вовсе. Региональный штаб и Минпромторг контролируют ситуацию. Безусловный приоритет отдан снабжению экстренных служб, северного завоза, аграриев и транспортных предприятий. Из-за нестабильности оптового рынка на ряде станций региональной сети временно ограничен отпуск топлива населению — компания перешла в режим приоритетного обеспечения социальных объектов. Дополнительно некоторые сети ввели точечный запрет на розлив бензина в канистры, чтобы предотвратить создание искусственного дефицита физическими лицами.
«Вертикально интегрированные компании сдерживают рост розничных цен за счёт собственных ресурсов и долгосрочных контрактов. Независимые операторы, закупающие топливо на бирже и у сторонних поставщиков, не имеют такой возможности, поэтому цена на их АЗС может значительно отличаться», — объясняют в Минпромторге. В Минпромторге подчеркивают, что сложности носят общероссийский характер и связаны с ростом потребительского спроса и внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах. Есть семь способов узнать, где есть бензин на заправках в Красноярске.
Череда смертельных ДТП в Красноярском крае.
За минувшие выходные на дорогах региона произошла серия трагических аварий, унесших жизни шести человек. Резонансное ДТП случилось в селе Нарва Манско-Уярского округа. В ночь на 26 июля 17-летний подросток угнал родительский автомобиль, чтобы покататься с другом. Пьяный школьник сбил двух пешеходов на обочине улицы Заводской. В результате наезда 46-летний мужчина и 35-летняя женщина скончались на месте. 20-летний пассажир легковушки оказался в больнице. Подростка задержали, следствие просит суд отправить юношу в СИЗО. Ему грозит суровое наказание за пьяное ДТП с двумя погибшими и незаконное завладение автомобилем.
Еще одна трагедия произошла в Кировском районе Красноярска. Ночью 25-летний водитель «Лады» двигался по улице Волжской на зеленый свет и сбил мужчину, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Пешеход скончался в машине скорой помощи, его личность устанавливается. В поселке Танзыбей Ермаковского округа 41-летний водитель ВАЗ-2115 вылетел на встречную полосу и врезался в припаркованный на обочине грузовик Hino. Мужчина погиб до приезда медиков. А в Уярском округе на 898-м километре трассы Р-255 «Сибирь» 55-летний водитель Ford Kuga выехал на «встречку» и лоб в лоб столкнулся с фурой Volvo. Водитель и 52-летняя пассажирка легковушки скончались на месте, 56-летний дальнобойщик получил травмы.
Центр протезно-ортопедической помощи появится в Красноярске.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в Красноярске специализированного Центра оказания протезно-ортопедической помощи и реабилитации. Учреждение разместят на базе структур Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Аналогичные центры откроют в Ялте и Нижнем Новгороде. Здесь будут оказывать услуги по комплексной реабилитации и абилитации людям с инвалидностью, в том числе участникам специальной военной операции. Общая стоимость создания трех центров составит 360 миллионов рублей из резервного фонда Правительства РФ. Первый доклад о ходе работ заслушают в марте будущего года.
Теплоход «Виктор Астафьев» вышел на ходовые испытания.
Долгожданный пассажирский теплоход «Виктор Астафьев», предназначенный для Енисея, вышел на ходовые испытания в акваторию Ладожского озера. Судно внешне напоминает современный круизный лайнер, однако его главная задача — надежная работа в суровых условиях Арктической зоны. В течение нескольких недель сдаточная команда Средне-Невского судостроительного завода проверит работоспособность главной энергетической установки, навигационного комплекса, палубного оснащения и систем жизнеобеспечения. Строительство теплохода велось с 2020 года, на воду его спустили в 2024 году.
Пожары в Красноярском крае 26 июля.
За минувшие сутки красноярские пожарные потушили 6 возгораний. В Норильске на улице Лауреатов вспыхнула кровля гаража. Восемь спасателей ликвидировали пламя менее чем за час, огонь повредил утеплитель на площади пять квадратных метров. Крупный пожар произошел в Красноярске на улице 60 лет Октября. Там загорелся склад по обработке и хранению деревянной продукции. 28 человек личного состава потушили пламя на площади 100 квадратных метров, спасая оборудование. Причиной обоих инцидентов стало короткое замыкание.
Погода в Красноярске на неделю: дожди и умеренное тепло.
Последняя неделя июля в краевой столице будет пасмурной и дождливой погоды. Синоптики обещают, что с понедельника по пятницу воздух будет прогреваться до +24…+26 °C, а по ночам температура составит комфортные +16…+18 °C.
Каждый день ожидаются осадки различной интенсивности, иногда с грозами. Северо-западный ветер останется слабым. Суббота встретит красноярцев аналогичной погодой, а со 2 августа дневная температура повысится до +29 °C, однако дожди не отступят.