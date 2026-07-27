Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали о молитвах за победу в СВО

Православные верующие молятся о победе в СВО. В эксклюзивном комментарии aif.ru глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов объяснил, к кому из святых обращаются за помощью в освобождении оккупированных противником городов.

Источник: Аргументы и факты

Русская православная церковь с первых дней СВО молится о победе наших военных. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил заведующий отделом по связям с православной церковью Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов.

«На Божественной литургии читается молитва о победе Святой Руси и ниспровержении замыслов всех тех, кто хочет разделить единый народ. Келейно верующие могут молиться дома в утренних и вечерних молитвах», — объяснил он.

Фролов подчеркнул, что православные верующие также обращаются за помощью к святым.

«Святому адмиралу Фёдору Ушакову мы молимся об освобождении Одессы, Николаева, Херсона и Измаила, потому что он принимал участие в строительстве, создавал флот. Святителю Афанасию III Пателарию молятся об освобождении Харькова и Полтавы. Его мощи в сидящем виде находятся в Благовещенском соборе Харькова. Об освобождении города Сумы молятся старцам Глинской пустыни. Также с молитвами о победе и освобождении городов обращаются к священномученику Иоанну Скадовскому, святому митрополиту Алексию Московскому, святому Лаврентию Черниговскому, святому апостолу Андрею Первозванному», — уточнил он.

Ранее Кирилл Фролов в эксклюзивном интервью aif.ru раскрыл суть пророчеств старца Зосимы о судьбе Киево-Печерской лавры после пожара в святой обители.

Узнать больше по теме
СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
Читать дальше