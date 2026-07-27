Россиянам рассказали о молитвах за победу в СВО

«Святому адмиралу Фёдору Ушакову мы молимся об освобождении Одессы, Николаева, Херсона и Измаила, потому что он принимал участие в строительстве, создавал флот. Святителю Афанасию III Пателарию молятся об освобождении Харькова и Полтавы. Его мощи в сидящем виде находятся в Благовещенском соборе Харькова. Об освобождении города Сумы молятся старцам Глинской пустыни. Также с молитвами о победе и освобождении городов обращаются к священномученику Иоанну Скадовскому, святому митрополиту Алексию Московскому, святому Лаврентию Черниговскому, святому апостолу Андрею Первозванному», — уточнил он.