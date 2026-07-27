Россиянам рассказали о молитвах за победу в СВО

Русская православная церковь с первых дней СВО молится о победе наших военных. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил заведующий отделом по связям с православной церковью Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов.
«На Божественной литургии читается молитва о победе Святой Руси и ниспровержении замыслов всех тех, кто хочет разделить единый народ. Келейно верующие могут молиться дома в утренних и вечерних молитвах», — объяснил он.
Фролов подчеркнул, что православные верующие также обращаются за помощью к святым.
«Святому адмиралу Фёдору Ушакову мы молимся об освобождении Одессы, Николаева, Херсона и Измаила, потому что он принимал участие в строительстве, создавал флот. Святителю Афанасию III Пателарию молятся об освобождении Харькова и Полтавы. Его мощи в сидящем виде находятся в Благовещенском соборе Харькова. Об освобождении города Сумы молятся старцам Глинской пустыни. Также с молитвами о победе и освобождении городов обращаются к священномученику Иоанну Скадовскому, святому митрополиту Алексию Московскому, святому Лаврентию Черниговскому, святому апостолу Андрею Первозванному», — уточнил он.
Ранее Кирилл Фролов в эксклюзивном интервью aif.ru раскрыл суть пророчеств старца Зосимы о судьбе Киево-Печерской лавры после пожара в святой обители.