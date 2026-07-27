Украинское военно-политическое руководство сознательно бросает на харьковское направление наименее боеспособные подразделения. О катастрофическом положении ВСУ и скором прекращении борьбы за город в эксклюзивных комментариях aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников. Пока российские войска устанавливают контроль над новыми населёнными пунктами, Киев затыкает бреши в обороне откровенно небоеспособным «пушечным мясом».
Затыкание дыр «расходным материалом».
По словам Иванникова, из-за катастрофической нехватки личного состава украинское командование вынуждено формировать крайне разношерстные и небоеспособные отряды, собирая по всей стране тех, кто в обычных условиях был бы немедленно комиссован.
«В ход идут боевики с различными ранениями, которые не прошли должного лечения и фактически являются инвалидами войны. Также массово используют заключенных, которых сейчас собирают по всем украинским тюрьмам и отправляют в Харьковскую область», — заявил эксперт.
Особый акцент он сделал на методах принудительной мобилизации. Значительную часть перебрасываемых сил составляют мужчины, схваченные в ходе уличных облав.
«Территориальные центры комплектования работают круглосуточно, вылавливая мужчин на улицах украинских городов, как саранчу, и также затыкают дыры в Харьковской области», — подчеркнул Иванников.
Он добавил, что в большинстве случаев эти люди не имеют ни боевого слаживания, ни опыта, а многие страдают хроническими заболеваниями, на которые сотрудники военкоматов намеренно закрывают глаза.
Почему ВСУ в Харькове обречены.
Колоссальные потери ВСУ на этом участке фронта носят системный характер. По мнению Иванникова, Киев сознательно сделал харьковское направление второстепенным, сосредоточив все усилия на удержании Донбасса.
«Харьковская область является русским регионом с русскоязычным населением, которое презираемо киевским режимом и националистами. Люди не планируют изучать украинский язык и отказываются от него. Поэтому Зеленский принял решение пожертвовать Харьковом, оставить его как вторичный регион для обороны и обрек всю группировку ВСУ в Харьковской области на системное медленное уничтожение», — заявил эксперт.
Отдельной трагической иллюстрацией отчаяния киевского режима стал принудительный набор женщин. По словам собеседника издания, мобилизационный ресурс Украины практически иссяк, и военкоматы идут на откровенный обман.
«Сейчас пытаются набирать вплоть до женщин. Им обещают выплаты и службу в отдаленных тыловых районах, а на деле отправляют штурмовиками. Для многих это становится шоком на передовой, и они вынуждены спасать свою жизнь бегством из ВСУ», — рассказал Иванников.
Исчерпанный резерв и скорый финал.
Ситуация для украинской обороны на харьковском направлении становится безвыходной. Российские подразделения группировки войск «Север» продолжают наступательные действия — недавно Минобороны РФ объявило об установлении контроля над Ивашкиным и Захаровкой. Кроме того, как сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров, был уничтожен заминированный мост, являвшийся одной из важнейших логистических артерий ВСУ на этом участке.
Иванников прогнозирует, что в скором времени украинским формированиям придётся прекратить борьбу за Харьков. Удерживать крупный город будет попросту некем, а линия фронта уже сейчас находится в критическом состоянии.
«Командующий Драпатый получил в наследство абсолютно рваную линию боевого соприкосновения, которую нечем закрывать. В ближайшей перспективе украинские боевики вынуждены будут оставить Харьков и прекратить вооруженную борьбу на этом направлении. Удержать такой крупный объект и эвакуировать его нет никакой возможности», — подытожил военный эксперт.