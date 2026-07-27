В селе Джари Нанайского района запустили базовую станцию 4G

В селе Джари Нанайского района завершено строительство и запуск новой базовой станции стандарта 4G. Теперь жители могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 40 Мбит/с. Ранее связь поступала с соседнего села, расположенного в двух километрах, что не обеспечивало стабильного покрытия. Теперь оборудование работает в нескольких частотных диапазонах, обеспечивая уверенный прием на всех улицах села. Благодаря новому качеству связи жители могут без сбоев пользоваться банковскими приложениями, совершать онлайн-покупки, получать государственные услуги удаленно и общаться в мессенджерах. Расширена зона покрытия технологии VoLTE — теперь можно одновременно разговаривать и пользоваться мобильным интернетом. «Установка базовой станции в Джари позволила нам перераспределить емкость сети в этой локации. Теперь у двух соседних населенных пунктов есть собственные источники 4G, а качество голосовой связи и мобильного интернета не уступает тому, что есть в городах края», — отметил директор регионального отделения компании-оператора Илья Челышев. Джари известен как центр нанайской культуры, где сохраняются традиции выделки рыбьей кожи, резьбы по дереву и кости, национальной вышивки. Благодаря новому качеству связи у местных мастеров и творческих коллективов появились возможности активнее делиться своим наследием дистанционно, проводить трансляции праздников и обучать ремеслам онлайн.