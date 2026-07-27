Красноярским родителям рассказали, как мошенники используют детей для кражи денег

Родителям советуют блокировать гаджеты и закрывать банковские приложения, а детям объяснять, что коды из СМС и данные карт нельзя сообщать даже тем, кто обещает подарок. При подозрительном поведении важно спокойно поговорить с ребенком и выяснить, с кем он общается.