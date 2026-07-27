Красноярским родителям рассказали, как мошенники используют детей для кражи денег

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Аферисты находят подростков в игровых сообществах, соцсетях и мессенджерах, обещая игровую валюту, бонусы или денежные призы. Затем ребенка просят взять телефон родителей, открыть банковское приложение, назвать код из СМС или перевести деньги.
Насторожить взрослых должны внезапный интерес подростка к семейным счетам и банковским картам, просьбы дать смартфон, ночные переписки и попытки скрыть экран.
Киберполиция привела случай, когда ребенку сообщили о выигрыше в игровом чате. Ночью подросток вошел в банковские приложения родителей и по указанию собеседников перевел мошенникам все деньги.
Родителям советуют блокировать гаджеты и закрывать банковские приложения, а детям объяснять, что коды из СМС и данные карт нельзя сообщать даже тем, кто обещает подарок. При подозрительном поведении важно спокойно поговорить с ребенком и выяснить, с кем он общается.