Чечевица вместо киноа: как сделать полезную продуктовую корзину дешевле

Грецкий орех, который содержит альфа-липоевую кислоту и природный мелатонин, будет отличным дополнением к каше, творогу или салату. Лидер «Здорового Отечества» отметила, что орехи содержат много жиров, но это преимущественно полезные ненасыщенные жирные кислоты. К тому же это источник белка, клетчатки, витаминов и микроэлементов. «Главное — соблюдать умеренность в потреблении орехов. Оптимальная порция составляет около 20−30 г в день (примерно небольшая горсть)», — уточнила она.