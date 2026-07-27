Чечевица вместо киноа: как сделать полезную продуктовую корзину дешевле

Источники белка.
Белок — один из важнейших компонентов в рационе, выполняющий функцию строительного материала для органов и тканей, в частности мышечной. Рекомендуемая суточная норма потребления белка для здорового взрослого человека с минимальной физической активностью составляет 0,8 г белка на 1 кг массы тела в день. Для более активного накопления белка в скелетных мышцах и повышения физической силы рекомендуется увеличивать этот показатель до 1,6 г.
Белок может поступать из продуктов животного и растительного происхождения. Один из наиболее очевидных его источников — яйца, сказала ТАСС лидер движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Они легко заменяют дорогие протеиновые добавки, а яичный желток содержит холин — витаминоподобное вещество, оказывающее благотворное влияние на мозг и печень.
«Раньше существовали рекомендации ограничивать потребление яиц из-за содержания холестерина. Однако современные научные исследования показывают, что для большинства здоровых людей умеренное употребление яиц не связано с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому здоровому взрослому человеку можно спокойно включать яйца в ежедневный рацион. В среднем 1−2 яйца в день укладываются в рамки здорового питания, если рацион в целом остается разнообразным и сбалансированным. Ограничения могут касаться людей с отдельными заболеваниями или назначениями врача — в таких случаях питание следует обсуждать со специалистом», — уточнила лидер «Здорового Отечества».
В продуктовую корзину также следует добавить творог, представляющий собой основной пищевой источник казеина — медленного белка, дающего длительное насыщение, и кальция в биодоступной форме. Также в рацион стоит включить греческий йогурт без сахара. «Это идеально сбалансированный продукт с высокой концентрацией белка и минимальным содержанием лактозы. Подходит даже при чувствительном пищеварении», — отметила Лещинская.
Хорошим источником растительного белка станет чечевица, которая к тому же богата растворимой клетчаткой. Она стабилизирует сахар, снижает тягу к сладкому и питает полезную микрофлору, обратила внимание она. Этот продукт универсален — из него можно готовить супы, гарниры, котлеты, салаты, а из предварительно замоченной чечевицы можно даже испечь высокобелковый хлеб.
Источники полезных жиров.
Жир обеспечивает правильное функционирование клеток организма. У взрослых их доля должна составлять как минимум 15% ежедневно потребляемой энергии. При этом при формировании рациона стоит отдавать предпочтение ненасыщенным жирам — они содержатся в рыбе, авокадо, орехах, подсолнечном, соевом, рапсовом и оливковом маслах.
Доступным источником длинноцепочечных омега-3 жирных кислот, поддерживающих сердечно-сосудистую систему и усиливающих противовоспалительные процессы, могут стать сельдь и скумбрия. Эти виды рыбы стоят примерно в 3−5 раз дешевле лосося, но при этом не уступают ему в пользе. Такая рекомендация будет особенно актуальной для регионов с суровым климатом, уточнила Лещинская.
Грецкий орех, который содержит альфа-липоевую кислоту и природный мелатонин, будет отличным дополнением к каше, творогу или салату. Лидер «Здорового Отечества» отметила, что орехи содержат много жиров, но это преимущественно полезные ненасыщенные жирные кислоты. К тому же это источник белка, клетчатки, витаминов и микроэлементов. «Главное — соблюдать умеренность в потреблении орехов. Оптимальная порция составляет около 20−30 г в день (примерно небольшая горсть)», — уточнила она.
Еще одной хорошей добавкой к рациону будут тыквенные семечки. Их также можно добавлять в кашу или творог, а также в крем-суп или выпечку, например, в домашний хлеб. Они содержат цинк, способствующий укреплению иммунитета, кальций, селен, магний, медь, калий, железо, марганец и фосфор. Небольшая порция в течение дня способствует улучшению состояния волос, кожи и репродуктивного здоровья.
Полезным дополнением к рациону станет оливковое масло Extra Virgin, которое содержит олеокантал — вещество с доказанным противовоспалительным действием. «Если дорого, смело берите нерафинированное подсолнечное холодного отжима, в нем также сохраняется витамин Е и полезные жирные кислоты», — рекомендовала Лещинская.
Овощи и фрукты.
К основным приемам пищи важно добавлять богатые витаминами овощи, фрукты и ягоды, и чем шире их набор, тем лучше, отметила лидер «Здорового Отечества». Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не менее 400 г овощей и фруктов в день. Из наиболее доступных и полезных продуктов можно выделить:
белокочанную капусту — источник витамина С, клетчатки и антиоксидантов;
морковь, богатую бета-каротином, который в организме превращается в витамин А;
свеклу, содержащую пищевые волокна и природные нитраты, поддерживающие сосудистую систему;
брокколи — источник витаминов С, К и фолиевой кислоты;
помидоры, содержащие ликопин — природный антиоксидант;
болгарский перец — один из лидеров по содержанию витамина С;
яблоки — доступный источник клетчатки и пектина;
цитрусовые, насыщенные витамином С;
ягоды (черника, смородина, брусника, клюква), которые содержат большое количество полифенолов и других антиоксидантов.
При этом необязательно покупать дорогие импортные овощи и фрукты. В большинстве случаев сезонные и местные продукты по пищевой ценности не уступают зарубежным аналогам, а зачастую оказываются даже свежее и доступнее по цене, обратила внимание эксперт.
Одним из наиболее удобных и бюджетных вариантов будет квашеная капуста — природный пробиотик, полезный для иммунитета. Как отметила лидер «Здорового Отечества», она обойдется дешевле любого импортного йогурта с бифидобактериями, но эффект от нее при этом будет даже мощнее.
Особое внимание она рекомендовала обратить на чернику. «Эта ягода содержит антоцианы — защитники зрения и сосудов. Сезонную можно заменить замороженной — эффект не теряется», — уточнила Лещинская.
Какая продуктовая корзина выгоднее.
Эксперты сравнили две продуктовые корзины — из простых продуктов и из суперфудов — и вычислили их стоимость, исходя из средних цен по розничным сетям России в мае — июле 2026 года.
Корзина из 10 наименований перечисленных бюджетных продуктов на неделю обойдется недорого:
яйца (20 штук — по 3 в день) — 214 рублей;
сельдь и скумбрия (0,6 кг — 3 порции по 200 г) — 156 рублей;
черника замороженная (0,5 кг — по ~70 г в кашу или смузи каждый день) — 133 рубля;
квашеная капуста (1 кг — по 100−150 г в день как гарнир или салат) — 143 рубля;
творог 9% (0,6 кг — по 100 г на ужин или в качестве перекуса) — 228 рублей;
грецкий орех (0,3 кг — по ~30 г каждый день) — 210 рублей;
греческий йогурт без сахара (0,5 кг — по 150 г через день) — 175 рублей;
чечевица (0,5 кг — 2−3 порции супа или гарнира) — 75 рублей;
тыквенные семечки (0,2 кг — по столовой ложке в день) — 74 рубля;
масло подсолнечное нерафинированное холодного отжима (0,5 л) — 76 рублей.
Итого — 1 484 рубля на неделю на одного человека. Месяц такого питания обойдется чуть меньше чем в 6 тыс. рублей.
«Я не призываю отказываться от любимых блюд. Но если вы включите эту десятку в свой регулярный рацион, быстро заметите, как уходит тяжесть и появляется энергия», — отметила Лещинская.
Корзина суперфудов, схожих по пользе с этими продуктами, обойдется заметно дороже:
авокадо (1 кг — ~2−3 плода) — 481 рубль;
семена чиа (0,3 кг — столовая ложка в кашу или йогурт каждый день) — около 90 рублей;
киноа (0,5 кг — гарнир на 3−4 приема) — около 300 рублей;
лосось или семга (0,6 кг — 3 порции по 200 г) — 840 рублей;
миндаль (0,3 кг — ~30 г на перекус каждый день) — около 240 рублей;
кокосовое масло (0,5 л — для жарки и заправок, на неделю с запасом) — около 500 рублей;
ягоды годжи сушеные (0,2 кг — добавка в смузи или йогурт) — около 100 рублей;
кешью (0,3 кг — перекус или добавка в салаты) — около 270 рублей;
порошок маки (0,1 кг) — чайная ложка в смузи/кашу каждый день) — около 150 рублей;
спирулина (0,05 кг порошка — по щепотке в напитки) — около 100 рублей.
Итого за неделю человек потратит 3 071 рубль, а за месяц — 12 284 рубля.
В регионах, особенно за Уралом и на Дальнем Востоке, импортные суперфуды стоят на 30−50% дороже, а доступность местных продуктов (рыба, капуста, творог) выше, поэтому реальная экономия может быть еще более ощутимой.
К тому же все позиции взаимозаменяемы по сезону. Вместо черники можно купить голубику или бруснику, вместо оливкового масла — подсолнечное. Важно не строго следовать списку, а сделать эти продукты основой рациона, так как именно они, по данным врачей, формируют базу здоровья, заключила Лещинская.
Лидия Мисник.