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Марафон «Поколение победителей» ко Дню Победы над Японией состоится в Хабаровске

Участники пробегут дистанции от 1 до 42 км.

Источник: Хабаровский край сегодня

Легкоатлетический марафон «Поколение победителей», посвященный 81-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, пройдет в Хабаровске 5 сентября. Организаторы открыли регистрацию для участников.

Забег состоится на трассе «Обход города Хабаровска». Стартовый городок развернут на 14-м километре автодороги. В связи с проведением соревнований на всем протяжении маршрута будет временно ограничено движение транспорта.

Для участия в марафоне предусмотрены пять дистанций разной протяженности. Новички и юные спортсмены смогут выйти на старт 1 и 5 км, подготовленные любители — на 10 и 21,1 км. Профессионалам предложат классическую марафонскую дистанцию «Альфа» длиной 42,2 км.

— «Поколение победителей» — это возможность объединить поколения и сохранить память о Великой Победе. Сила духа, единство и стремление к новым достижениям остаются главными ценностями нашего общества, — подчеркнул министр спорта Хабаровского края Дмитрий Чикунов.

В прошлом году марафон состоялся впервые и собрал более тысячи бегунов.