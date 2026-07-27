Марафон «Поколение победителей» ко Дню Победы над Японией состоится в Хабаровске

Для участия в марафоне предусмотрены пять дистанций разной протяженности. Новички и юные спортсмены смогут выйти на старт 1 и 5 км, подготовленные любители — на 10 и 21,1 км. Профессионалам предложат классическую марафонскую дистанцию «Альфа» длиной 42,2 км.