Благоустройство озера лотосов возле села Галкино завершилось

Ранее это прекрасное озеро было абсолютно заброшенным. К нему вела дорога, по которой было очень сложно пройти или проехать. Везде была грязь, мусор и заросли. Но сейчас все изменилось. Власти Хабаровского района отсыпали скальным грунтом 300-метровую дорогу, ведущую к озеру от трассы, а также обустроили небольшую парковку и площадку для разворота автомобилей. Там же появились информационный стенд, шлагбаум и точка продажи еды и напитков. Также строители отсыпали скальником и опилками пешеходную дорожку до самого озера. Помимо этого, вдоль берега озера, в том месте, где растут лотосы, тоже была отсыпана набережная с деревянными «балконами», с которых открывается отличный вид на цветущие растения. Также на этой набережной установлены новые скамейки, вазоны с цветами и урны. Стоит сказать, что все эти малые архитектурные формы изготовлены в Хабаровском крае, о чем свидетельствуют специальные таблички, прибитые к ним. А в минувшую субботу, 25 июля, на озере в честь завершения благоустройства состоялся первый фестиваль «Лотосовый край», который привлек большое количество жителей и гостей региона.