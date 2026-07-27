За неделю в Магаданской области выявлено более 5,6 тысячи нарушений ПДД

В Магаданской области подвели итоги работы Госавтоинспекции за неделю. С 20 по 26 июля сотрудники и камеры автоматической фиксации выявили 5602 нарушения правил дорожного движения. Нарушителей привлекли к ответственности, 31 автомобиль помещён на специализированную стоянку. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Особую тревогу вызывают водители, которые сели за руль в состоянии опьянения. За неделю таких нарушителей оказалось 13 человек. Ещё два водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования. 41 человек управлял автомобилем, не имея прав, а два водителя были лишены права управления.
Три водителя не предоставили преимущество пешеходам на переходах. 18 раз нарушали правила дорожных знаков и разметки. 12 раз — правила перевозки детей. 38 водителей проехали на запрещающий сигнал светофора. Почти 1,7 тысячи нарушителей не пристегнулись ремнями безопасности или не надели мотошлемы.
Чаще всего сотрудники Госавтоинспекции выявляли превышение скорости — за неделю составлено 2637 административных материалов. 31 автомобиль отправили на специализированную стоянку.
В Управлении Госавтоинспекции УМВД России по Магаданской области напоминают водителям о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения. Превышение скорости, управление в нетрезвом виде и езда без прав — это грубые нарушения, которые могут привести к трагедиям. Берегите себя и других участников дорожного движения.
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