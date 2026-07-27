За неделю в Магаданской области выявлено более 5,6 тысячи нарушений ПДД

Особую тревогу вызывают водители, которые сели за руль в состоянии опьянения. За неделю таких нарушителей оказалось 13 человек. Ещё два водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования. 41 человек управлял автомобилем, не имея прав, а два водителя были лишены права управления.