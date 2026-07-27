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Стоимость топлива изменилась на АЗС в Иркутске — актуальные цены на 27 июля

IrkutskMedia, 27 июля. Цены на топливо продолжают снижаться на некоторых АЗС Иркутска. На сегодняшний день цены на бензин и дизель снизились у одной из сетей заправочных станций. Снижение составило от 11,45 рубля до 12,7 рубля по сравнению с прошлой неделей. На некоторых заправках стоимость топлива увеличилась. Подорожание составило от 10 копеек до 6,31 рубля копеек.

Источник: ИА Stavropol.Media

Дизельное топливо:

  • «Омни» — 85,55 рубля (-11,45 рубля);
  • «КрайсНефть» — 85,7 рубля (+20 копеек);
  • «Роснефть» — 85,7 рубля (+15 копеек);
  • «Газпромнефть» — 89,55 рубля (+6,13 рубля);
  • «БРК» — 85,55 (не изменилась).

АИ-92:

  • «Омни» — 65,2 рубля (-12,7 рубля);
  • «КрайсНефть» — 65,2 рубля (не изменилась);
  • «Роснефть» — 65,2 рубля (не изменилась);
  • «Газпромнефть» — 69,2 рубля (+6,31 рубля);
  • «БРК» — 65,2 рубля (не изменилась).

АИ-95:

  • «Омни» — 68,8,5 рубля (— 12,7 рубля);
  • «КрайсНефть» — 68,90 рубля (+10 копеек);
  • «Роснефть» — 68,9 рубля (+10 копеек);
  • «Газпромнефть» — 72,8 рубля (+5,32 рубля);
  • «БРК» — 68,80 (не изменилась).

АИ-98.

  • «КрайсНефть» — 121 рубль (не изменилась);
    «Газпромнефть» — 125 рублей.

АИ-100.

  • «Омни» — 121 рубль (не изменилась);
  • «Роснефть» — 96,05 рубля (+50 копеек);
  • «БРК» — 121 рубль (не изменилась).

Напомним, что в Иркутском УФАС России состоялось заседание Общественного совета, ключевой темой которого стала обстановка на региональном рынке нефтепродуктов. Во встрече приняли участие представители малого предпринимательства, специализирующиеся на оптовых поставках топлива и эксплуатации небольшого количества АЗС.

Ранее агентство сообщало, что накануне сеть АЗС «Омни» сообщила о том, что разрешен отпуск топлива в канистры на всех автозаправках компании в Иркутской области. При этом действует ограничение по объему отпуска — 20 литров на одного человека в сутки.

Между тем, топливный ажиотаж в Приангарье начался в середине июня, пик пришёлся на конец месяца — жители стояли в многокилометровых очередях. 28 июня в области был введён режим повышенной готовности. Был запрещён отпуск топлива в канистры, для АЗС «Роснефти» установлен лимит 50 литров на машину, другие сети могут устанавливать лимиты. В Иркутске огородили остановки для проезда общественного транспорта, у заправок установили биотуалеты. К обеспечению порядка в очередях подключилась полиция. В первые дни пресечены случаи перепродажи бензина из канистр по ценам до 300 рублей за литр.