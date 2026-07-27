Стоимость топлива изменилась на АЗС в Иркутске — актуальные цены на 27 июля

Дизельное топливо:
- «Омни» — 85,55 рубля (-11,45 рубля);
- «КрайсНефть» — 85,7 рубля (+20 копеек);
- «Роснефть» — 85,7 рубля (+15 копеек);
- «Газпромнефть» — 89,55 рубля (+6,13 рубля);
- «БРК» — 85,55 (не изменилась).
АИ-92:
- «Омни» — 65,2 рубля (-12,7 рубля);
- «КрайсНефть» — 65,2 рубля (не изменилась);
- «Роснефть» — 65,2 рубля (не изменилась);
- «Газпромнефть» — 69,2 рубля (+6,31 рубля);
- «БРК» — 65,2 рубля (не изменилась).
АИ-95:
- «Омни» — 68,8,5 рубля (— 12,7 рубля);
- «КрайсНефть» — 68,90 рубля (+10 копеек);
- «Роснефть» — 68,9 рубля (+10 копеек);
- «Газпромнефть» — 72,8 рубля (+5,32 рубля);
- «БРК» — 68,80 (не изменилась).
АИ-98.
- «КрайсНефть» — 121 рубль (не изменилась);
«Газпромнефть» — 125 рублей.
АИ-100.
- «Омни» — 121 рубль (не изменилась);
- «Роснефть» — 96,05 рубля (+50 копеек);
- «БРК» — 121 рубль (не изменилась).
Напомним, что в Иркутском УФАС России состоялось заседание Общественного совета, ключевой темой которого стала обстановка на региональном рынке нефтепродуктов. Во встрече приняли участие представители малого предпринимательства, специализирующиеся на оптовых поставках топлива и эксплуатации небольшого количества АЗС.
Ранее агентство сообщало, что накануне сеть АЗС «Омни» сообщила о том, что разрешен отпуск топлива в канистры на всех автозаправках компании в Иркутской области. При этом действует ограничение по объему отпуска — 20 литров на одного человека в сутки.
Между тем, топливный ажиотаж в Приангарье начался в середине июня, пик пришёлся на конец месяца — жители стояли в многокилометровых очередях. 28 июня в области был введён режим повышенной готовности. Был запрещён отпуск топлива в канистры, для АЗС «Роснефти» установлен лимит 50 литров на машину, другие сети могут устанавливать лимиты. В Иркутске огородили остановки для проезда общественного транспорта, у заправок установили биотуалеты. К обеспечению порядка в очередях подключилась полиция. В первые дни пресечены случаи перепродажи бензина из канистр по ценам до 300 рублей за литр.