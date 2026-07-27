В hh.ru выяснили, что запрос на удаленку при поиске работы с возрастом падает

«Для работников 35−44 лет по-прежнему важны кухни и столовые (65%), однако все большее значение приобретают корпоративный транспорт (51% против 35% у респондентов 18−24 лет) и парковки для сотрудников (47% против 33%). Возможность работать удаленно остается востребованной (51%), однако уже не выходит на передний план так явно, как у молодежи», — говорится в материалах.