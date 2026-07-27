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В hh.ru выяснили, что запрос на удаленку при поиске работы с возрастом падает

Наиболее высокий запрос на комфортную рабочую среду демонстрирует поколение зумеров, говорится в исследовании.

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Запрос на удаленный формат работы с возрастом падает при поиске работы. Это следует из исследования hh.ru, которое есть в распоряжении ТАСС.

«Наиболее высокий запрос на комфортную рабочую среду демонстрирует поколение зумеров (респонденты 18−24 лет). Почти три четверти из них (73%) хотели бы видеть в компании кухни или столовые, 65% хотят иметь возможность удаленной работы, а 60% — комнаты отдыха», — говорится в сообщении.

Также указывается, что более половины опрошенной молодежи (55%) также рассчитывают на гибкий график, а 43% хотели бы иметь гибридный график (2−3 дня работа в офисе, остальные — дома) и получать помощь в организации домашнего рабочего места.

После 35 лет запрос сотрудников постепенно смещается в сторону корпоративной инфраструктуры, сообщается в исследовании.

«Для работников 35−44 лет по-прежнему важны кухни и столовые (65%), однако все большее значение приобретают корпоративный транспорт (51% против 35% у респондентов 18−24 лет) и парковки для сотрудников (47% против 33%). Возможность работать удаленно остается востребованной (51%), однако уже не выходит на передний план так явно, как у молодежи», — говорится в материалах.

Что касается работников в возрасте 45−54 лет, то они, в среднем, наименее требовательны — практически все пункты опроса, кроме парковки (43%) и качественной униформы (25%), набрали меньшее количество голосов, чем у респондентов других возрастов.

Опрос проходил в первом квартале 2026 года среди 2 969 соискателей из России.