Пьяный водитель повредил теплотрассу и оставил дома без воды в Комсомольске

Пять жилых домов в Комсомольске-на-Амуре остались без горячей воды после ДТП, в котором внедорожник врезался в теплотрассу. Подачу восстановят после завершения ремонта, сообщили в городской администрации и Госавтоинспекции.
Авария произошла 26 июля около 11:15 возле дома № 6/2 в Хрустальном переулке. По предварительным данным, 54-летний водитель Suzuki Escudo ехал по улице Радищева в сторону Ленинградской и не выдержал дистанцию до Honda Fit под управлением 50-летнего автомобилиста.
После столкновения с легковушкой Suzuki продолжил движение, врезался в теплотрассу № 18 и опрокинулся. Внедорожник повредил оборудование возле пересечения улиц Радищева и Ленинградской, из-за чего коммунальщикам пришлось отключить часть сети для аварийного ремонта.
Водитель Suzuki получил тяжёлые травмы и был госпитализирован. Автоинспекторы установили, что он находился за рулём в состоянии опьянения, хотя ранее его уже лишали прав за пьяную езду.
До окончания восстановительных работ горячей воды не будет в доме № 4 на улице Тепличной и домах № 12, 15, 17 и 23 на улице Городской. Отключение также затронуло административно-бытовое здание «Роснефти» на Ленинградской, 107.