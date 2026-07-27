Водитель насмерть сбил нарушившего ПДД пешехода в Кировском районе Красноярска (видео)

В Кировском районе Красноярска мужчина погиб под колесами машины на пешеходном переходе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
Все случилось ночью 27 июля на улице Волжской. У дома № 63 «Д» 25-летний водитель «Лады» наехал на пешехода, который переходил дорогу по регулируемому переходу на «красный».
От полученных травм мужчина скончался в карете скорой помощи. Личность и возраст погибшего устанавливаются.
На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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