Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель насмерть сбил нарушившего ПДД пешехода в Кировском районе Красноярска (видео)

В Красноярске мужчина погиб под колесами машины на пешеходном переходе.

В Кировском районе Красноярска мужчина погиб под колесами машины на пешеходном переходе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Все случилось ночью 27 июля на улице Волжской. У дома № 63 «Д» 25-летний водитель «Лады» наехал на пешехода, который переходил дорогу по регулируемому переходу на «красный».

От полученных травм мужчина скончался в карете скорой помощи. Личность и возраст погибшего устанавливаются.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.