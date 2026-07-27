Красноярский край занимает второе место в России по площади нетронутой дикой природы

Как сообщили в пресс-службе Красноярскстат, в регионе насчитывается 15 миллионов гектаров особо охраняемых природных территорий. В Республике Хакасия под особой охраной находится почти шестая часть территории — 932 тысячи гектаров, а в Республике Тыва — 13% или 2 миллиона гектаров. Для туристов продуманы экотропы: маршруты, которые ведут к самым живописным местам и при этом берегут хрупкую природу. Всего в Енисейской Сибири проложено 40 экотроп. В прошлом году по ним прошли 1,1 миллиона экотуристов — на 5% больше, чем в 2024 году.