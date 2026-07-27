Варум может остаться без дома в США: юрист раскрыла риски

Певица Анжелика Варум рискует столкнуться с серьезными правовыми последствиями из-за регулярных просрочек по коммунальным платежам за свой дом во Флориде. По сообщениям СМИ, задолженность у артистки образовывалась дважды: в 2024 году, когда она погасила долг лишь спустя полгода, и в 2026-м, когда ситуация повторилась — на этот раз речь шла о трех месяцах неуплаты. О том, действительно ли американские коммунальщики могут заставить собственника продать жилье, в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказала адвокат по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.