Варум может остаться без дома в США: юрист раскрыла риски

Певица Анжелика Варум рискует столкнуться с серьезными правовыми последствиями из-за регулярных просрочек по коммунальным платежам за свой дом во Флориде. По сообщениям СМИ, задолженность у артистки образовывалась дважды: в 2024 году, когда она погасила долг лишь спустя полгода, и в 2026-м, когда ситуация повторилась — на этот раз речь шла о трех месяцах неуплаты. О том, действительно ли американские коммунальщики могут заставить собственника продать жилье, в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказала адвокат по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.
Юрист отметила, что правовые механизмы воздействия на должников в США работают по тому же принципу, что и в большинстве стран. Кредитор, в лице управляющей компании или кондоминиума, имеет полное право обратиться в суд для взыскания задолженности. Однако, по словам эксперта, судьба дома напрямую зависит от соразмерности долга и стоимости объекта.
«Если квартира стоит миллион долларов, а она задолжала три тысячи долларов, вряд ли этот дом будут продавать. Скорее всего, будет решение суда о принудительном взыскании. Я уверена, что собственник недвижимости захочет найти возможность погасить этот долг. Вероятно, эта задолженность образовалась из-за того, что сложно делать переводы. Из-за блокировки и санкций перевести деньги сейчас практически невозможно», — пояснила Ярмуш.
Адвокат подчеркнула, что ситуация может кардинально измениться, если долг продолжит накапливаться. В США на просроченные платежи начисляются проценты за пользование чужими денежными средствами. Когда сумма задолженности становится критической, суд вправе принять более жесткое решение.
«Если долг растет, прерогатива суда — принять решение о продаже собственности должника. Недвижимость продается с торгов, из вырученных средств погашаются издержки, налоги, оплачиваются услуги риэлтора и оформление сделки. Оставшиеся деньги могут быть возвращены собственнику. Но сам факт потери дома вполне реален, если не исполнять обязательства надлежащим образом», — предупредила Ярмуш.
Таунхаус в ЖК Aventi at Aventura во Флориде Варум купила за $345 тысяч в январе 2021 года.