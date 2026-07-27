Россияне чаще всего ездят в командировки в страны СНГ

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Среди зарубежных направлений российские компании в первом полугодии 2026 года чаще всего отправляли своих сотрудников в страны СНГ и ближнего зарубежья, на них пришлось 40% всех деловых поездок компаний, рассказали РИА Новости в онлайн-сервисе бронирования деловых поездок «Островок Командировки».
«В первом полугодии 2026 года российские компании чаще всего отправляли сотрудников в зарубежные командировки в страны СНГ и ближнего зарубежья — на этот регион пришлось 40% всех деловых поездок компаний», — выяснили в сервисе.
Так, в топ-10 самых популярных направлений у деловых туристов вошли пять государств из этого региона — Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Армения и Киргизия. В сервисе отметили, что наиболее высокую динамику заказов по сравнению с первым полугодием 2025 года продемонстрировала Армения, где число бронирований размещения деловыми туристами выросло на 20%.
При этом в Казахстане оно выросло на 7%, в Узбекистане — на 6%, в Киргизии — на 3%. Кроме стран СНГ рост заказов корпоративных клиентов также показали Китай и Турция — на 15% и 7% соответственно.
«Помимо стран СНГ, в топ-10 востребованных зарубежных направлений у российского бизнеса также вошли Китай, Турция, Италия, Франция и Объединенные Арабские Эмираты», — добавили аналитики.
В сервисе заметили, что в первом полугодии чаще всего за рубеж ездили представители компаний из сферы торговли, ИТ, консалтинга, производства, медицины и инженерии. При этом средняя продолжительность таких поездок составляла 3 дня, а стоимость забронированной ночи — 15,7 тысячи рублей.