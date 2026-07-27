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Разрушения после атаки БПЛА зафиксировали в трех районах Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону в результате ночной атаки беспилотников разрушения зафиксировали в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

В Ростове-на-Дону в результате ночной атаки беспилотников разрушения зафиксировали в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

В результате падения БПЛА возникли возгорания в нескольких местах — на территории частного предприятия, складских сооружений, нескольких частных домовладений. Загорелись также несколько автомобилей поблизости с домами. Почти все пожары удалось оперативно потушить. Сейчас МЧС ликвидируют пожар на площади 400 кв. м.

По данным властей, повреждено остекление в нескольких частных домах, а также на верхних этажах многоквартирного дома и в социальном учреждении. Информация о последствиях уточняется.

Сейчас продолжается отражение воздушной атаки в Таганроге.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в результате атаки в донской столице два человека погибли и пятеро пострадали.

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