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8-часовую беспилотную опасность отменили в Волгоградской области

Больше 8 часов в Волгоградской области действовала угроза беспилотной опасности. МЧС объявили.

Больше 8 часов в Волгоградской области действовала угроза беспилотной опасности. МЧС объявили о снятии этого режима в 06:04 мск 27 июля.

На территории региона никаких ограничительных мер не предпринималось. Аэропорт работал в штатном режиме.

Напомним, что о возможном налете вражеских БПЛА было объявлено накануне в 21:25 мск. Беспилотная опасность действовала в регионе всю ночь.

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