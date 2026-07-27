8-часовую беспилотную опасность отменили в Волгоградской области

Больше 8 часов в Волгоградской области действовала угроза беспилотной опасности. МЧС объявили о снятии этого режима в 06:04 мск 27 июля.
На территории региона никаких ограничительных мер не предпринималось. Аэропорт работал в штатном режиме.
Напомним, что о возможном налете вражеских БПЛА было объявлено накануне в 21:25 мск. Беспилотная опасность действовала в регионе всю ночь.
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МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше