Красноярские врачи помогли стать мамой пациентке с редким заболеванием крови

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевой клинической больнице врачи помогли женщине с тяжелым гематологическим заболеванием благополучно выносить и родить первого ребенка. Над пациенткой работала мультидисциплинарная команда гематологов, гинекологов, урологов, эндокринологов и клинических фармакологов.
Как рассказала врач-гематолог отделения гематологии и химиотерапии № 1 Маргарита Мозгова, женщина наблюдалась сразу у нескольких специалистов. Помимо иммунной тромбоцитопенической пурпуры, у нее были хронический пиелонефрит с нефростомой и сахарный диабет, сообщает пресс-служба краевого минздрава.
«Сложность состояла в том, что это коморбидная пациентка. Вынашивание было непростым. В течение этого периода женщина несколько раз была госпитализирована в стационар многопрофильной клиники, в отделения гематологии и урологии. Эта беременность у неё первая. Пациентка сомневалась, что сможет выносить и родить ребенка, но на консилиуме во время госпитализации в дебюте рецидива гематологического заболевания, услышав мнения докторов, решила сохранить беременность», — рассказала Маргарита Мозгова.
На 38-й неделе беременности во время планового приема выяснилось, что уровень тромбоцитов у пациентки снизился до 9 тысяч при норме в несколько сотен тысяч. Такое состояние представляет серьезную угрозу жизни из-за высокого риска кровотечения.
По словам врача, иммунная тромбоцитопеническая пурпура относится к аутоиммунным заболеваниям, при которых организм начинает разрушать собственные тромбоциты.
«Заболевание очень непредсказуемое. Мы можем ввести человека в ремиссию и надеяться, что она будет длительной, но даже обычная простуда, инфекция может спровоцировать новый рецидив. Этой пациентке неоднократно проводились разные линии терапии, мы комбинировали разные препараты, её состояние временно улучшалось, но ни один вид терапии, к сожалению, не помогал надолго», — пояснила Маргарита Мозгова.
После экстренной госпитализации врачи собрали консилиум, чтобы определить дальнейшую тактику лечения. Первоначально пациентку планировали перевести в перинатальный центр, однако из-за высокой вероятности начала родов решение пришлось принимать незамедлительно.
«Беременные с тромбоцитопенией к нам поступают 1−2 случая в год, это не редкость. Но здесь сложность была в позднем сроке беременности. Мы оперативно провели консилиум, получили необходимые препараты, вовремя их ввели, и уже к моменту родоразрешения нам удалось поднять уровень тромбоцитов с 9 до 147 тысяч и избежать активного кровотечения», — отметила врач.
Беременные с тромбоцитопенией поступают в краевую клиническую больницу ежегодно, однако этот случай специалисты называют особенно сложным из-за позднего срока беременности и сочетания нескольких тяжелых заболеваний.
В результате на свет появилась здоровая девочка. Сейчас новорожденная находится под наблюдением специалистов перинатального центра, а ее мама проходит лечение в отделении гинекологии.