Красноярские врачи помогли стать мамой пациентке с редким заболеванием крови

«Сложность состояла в том, что это коморбидная пациентка. Вынашивание было непростым. В течение этого периода женщина несколько раз была госпитализирована в стационар многопрофильной клиники, в отделения гематологии и урологии. Эта беременность у неё первая. Пациентка сомневалась, что сможет выносить и родить ребенка, но на консилиуме во время госпитализации в дебюте рецидива гематологического заболевания, услышав мнения докторов, решила сохранить беременность», — рассказала Маргарита Мозгова.