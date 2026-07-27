Жители села Черемушка получили доступ к сотовой связи и 4G-интернету

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В селе Черемушка Каратузского муниципального округа заработала базовая станция сотовой связи, установленная по краевой госпрограмме «Развитие информационных технологий, связи, научной и научно-технической деятельности».
Более 600 местных жителей получили доступ к качественной сотовой связи и мобильному интернету 4G.
Сегодня в селе работают школа, библиотека, дом культуры, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт и ветеринарный участок. Теперь сельчане могут пользоваться электронными госуслугами, совершать видеозвонки, общаться в мессенджерах, работать и учиться онлайн.
«Доступ к качественной мобильной связи и интернету — это такая же важная инфраструктура, как дороги, электричество или водоснабжение. Строительство базовой станции выполнено в рамках краевой госпрограммы, которая реализуется с 2017 года. Мы продолжаем работу по расширению покрытия сети, чтобы современные цифровые возможности были доступны каждому жителю края независимо от места проживания. Развитие инфраструктуры связи — одно из ключевых направлений нацпроекта “Экономика данных”», — подчеркнул министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин.
До конца года современную мобильную связь и интернет получат еще шесть населенных пунктов за счет регионального бюджета и 28 — за счет федеральных средств, отмечает пресс-служба краевого минцифры.