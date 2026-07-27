Жители села Черемушка получили доступ к сотовой связи и 4G-интернету

«Доступ к качественной мобильной связи и интернету — это такая же важная инфраструктура, как дороги, электричество или водоснабжение. Строительство базовой станции выполнено в рамках краевой госпрограммы, которая реализуется с 2017 года. Мы продолжаем работу по расширению покрытия сети, чтобы современные цифровые возможности были доступны каждому жителю края независимо от места проживания. Развитие инфраструктуры связи — одно из ключевых направлений нацпроекта “Экономика данных”», — подчеркнул министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин.