Сразу трем туристам на «Красноярских Столбах» потребовалась помощь в выходной день

За минувшие сутки в национальном парке «Красноярские Столбы» спасатели оказали помощь трем туристам.
Днем 26 июля 14-летний мальчик серьезно повредил ногу и не мог самостоятельно идти. Спасатели оперативно выдвинулись к нему, в пути к ним обратилась женщина — ей стало плохо из-за резкого скачка давления. Спасатели оказали помощь обоим: мальчику обработали травму, женщину привели в чувство, а затем доставили их до улицы Свердловской и передали врачам.
Поздно вечером от службы 112 поступило сообщение о заблудившемся в районе скалы Дачки 38-летнем мужчине. Спасатели выехали на поиски и быстро нашли туриста.
Спасатели напоминают: не сходите с обозначенных троп и не пытайтесь самостоятельно штурмовать вершины «Столбов».
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