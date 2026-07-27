Сразу трем туристам на «Красноярских Столбах» потребовалась помощь в выходной день

Днем 26 июля 14-летний мальчик серьезно повредил ногу и не мог самостоятельно идти. Спасатели оперативно выдвинулись к нему, в пути к ним обратилась женщина — ей стало плохо из-за резкого скачка давления. Спасатели оказали помощь обоим: мальчику обработали травму, женщину привели в чувство, а затем доставили их до улицы Свердловской и передали врачам.