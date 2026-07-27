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В Ростове тушат пожар на площади 400 квадратных метров после воздушной атаки

В нескольких частных домах в Ростове выбило стекла после воздушной атаки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону из-за воздушной атаки пострадали три района — Железнодорожный, Пролетарский и Ленинский. Очаги возгорания возникли на территории частного предприятия, складских зданий, а также в нескольких частных домах. Пламя также охватило несколько припаркованных рядом машин. Об этом сообщил донской губернатор.

Как уточнил Юрий Слюсарь, почти все пожары оперативно потушили. Сейчас спасатели продолжают бороться с огнем на площади 400 квадратных метров.

В нескольких частных домах, а также на верхних этажах многоэтажки и в соцучреждении выбило стекла.

— Информация о последствиях будет уточняться. Всем пострадавшим окажем необходимую помощь, — сказано в сообщении.

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