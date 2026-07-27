В Ростове тушат пожар на площади 400 квадратных метров после воздушной атаки

В Ростове-на-Дону из-за воздушной атаки пострадали три района — Железнодорожный, Пролетарский и Ленинский. Очаги возгорания возникли на территории частного предприятия, складских зданий, а также в нескольких частных домах. Пламя также охватило несколько припаркованных рядом машин. Об этом сообщил донской губернатор.