Из России за полгода выдворили более 44 тысяч иностранцев

По мнению председателя коллегии адвокатов Москвы «Минушкина и партнеры» Анны Минушкиной, рост показателя может быть связан с тем, что с января по сентябрь прошлого года действовал указ президента, позволяющий лицам, не имеющим законных оснований для нахождения в стране, урегулировать свое правовое положение. Тогда в большинстве случаев государство более лояльно относилось к иностранцам, и вместо выдворения им за нарушения назначался штраф, считает госпожа Минушкина.