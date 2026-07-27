Максимум метеорного потока Южные дельта-Аквариды придется на конец июля

«В ночь на 31 июля этот поток достигает максимума действия, ожидается до 25 метеоров в час. Он действует с 12 июля по 23 августа, лучше наблюдается в Южном полушарии, где радиант поднимается выше над горизонтом», — говорится в комментарии Московского планетария.
Особенность Южных дельта-Акварид в том, что они движутся не вертикально, а почти параллельно земной поверхности — из стороны в сторону вдоль небосвода.
«В астрономии такие объекты называют “пасущимися”. Причина такого полета — в низком положении радианта у юго-восточного горизонта. Из-за этого светящиеся полосы проходят более длинный путь в атмосфере и остаются видимыми дольше, чем у большинства других метеорных потоков», — отмечает эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета Евгений Бурмистров.
Родительским телом метеорного потока считается комета 96P/Макхольца, открытая 12 мая 1986 года астрономом-любителем Дональдом Макхольцем. Она относится к короткопериодическому типу — небесным объектам, период обращения которых вокруг Солнца составляет менее 200 лет, — и совершает один оборот примерно за 5,2 года.
«Когда комета приближается к Солнцу, ее ледяное ядро нагревается. Лед переходит из твердого состояния в газообразное — этот процесс называется сублимацией. Высвобождающиеся газы уносят с собой частицы кометной пыли, которые распределяются вдоль всей орбиты. Так формируется метеорный шлейф», — пояснил эксперт Бурмистров.
Радиант потока находится в созвездии Водолей, он виден ночью и утром. В Северных широтах при ясной погоде наилучшее время для наблюдения метеоров сложатся перед рассветом, когда радиант занимает наивысшее положение (18 градусов) над горизонтом.
В целом, говорят астрономы, в 2026 году условия наблюдения метеоров не совсем благоприятные. Луна только прошла полную фазу 29 июля и существенно помешает наблюдению метеоров.