Максимум метеорного потока Южные дельта-Аквариды придется на конец июля

«В ночь на 31 июля этот поток достигает максимума действия, ожидается до 25 метеоров в час. Он действует с 12 июля по 23 августа, лучше наблюдается в Южном полушарии, где радиант поднимается выше над горизонтом», — говорится в комментарии Московского планетария.