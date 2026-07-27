Еще семь дворов в Хабаровске благоустроят по федеральной программе

Речь идет о программе «Благоустройство дальневосточных дворов», которая была запущена несколько лет назад по инициативе полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Она стала продолжением федерального проекта «1 000 дворов на Дальнем Востоке». В этом году по ней в Хабаровске отремонтируют семь дворов. Один из них находится возле дома № 38 по улице Панфиловцев в Южном микрорайоне. Его жители в прошлом году выиграли грант на установку детской площадки в своем дворе. Кроме того, там планируется обустроить зоны отдыха, входные группы и парковку для машин, а также заасфальтировать дворовой проезд. Отметим, что все эти работы финансируются исключительно за счет федерального бюджета, без участия денег жителей.