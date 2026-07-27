«Они за счастием брели»: в Хабаровске открылась выставка об освоении Дальнего Востока (6+)

В Гродековском музее открылась передвижная выставка «Они за счастием брели», приуроченная к 165-летию Манифеста Александра II об отмене крепостного права и 120-летию Указа П. А. Столыпина, предоставившего крестьянам свободу от общинной зависимости. Экспозиция рассказывает, как аграрные реформы превратили Дальний Восток из отдаленного форпоста империи в регион крестьянских поселений. В основе — редкие фотодокументы, запечатлевшие крестьян, отправившихся в многомесячное путешествие ради собственной земли и новой жизни. Особенность проекта — его генеалогическая составляющая. Организаторы приглашают посетителей не только познакомиться с историческими фактами, но и начать поиск собственных корней. Учитывая относительную историческую близость описываемых событий, у многих хабаровчан есть шанс обнаружить в экспозиции следы своих предков. Выставка реализуется при поддержке Фонда «История Отечества» в рамках федерального проекта «Молодежь и дети» национального проекта «Образование».