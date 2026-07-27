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54 тысячи за несуществующий дом у моря: комсомольчанка стала жертвой мошенников

53-летняя жительница Комсомольска искала в интернете жилье для отдыха на побережье Приморья. Найдя подходящий вариант, она перевела предоплату в размере 30% от общей стоимости. На следующий день объявление исчезло с сайта, а связаться с «владельцем» недвижимости женщина уже не смогла. Поняв, что стала жертвой аферистов, она обратилась в полицию. Ущерб составил 54 тысячи рублей. Возбуждено.

53-летняя жительница Комсомольска искала в интернете жилье для отдыха на побережье Приморья. Найдя подходящий вариант, она перевела предоплату в размере 30% от общей стоимости. На следующий день объявление исчезло с сайта, а связаться с «владельцем» недвижимости женщина уже не смогла. Поняв, что стала жертвой аферистов, она обратилась в полицию. Ущерб составил 54 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и ищут причастных.