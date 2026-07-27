Нижегородский врач Елена Тихомолова рассказала о коварстве гепатита

Виды и пути передачи. Существует пять основных вирусов: A, B, C, D и E. Гепатиты B и C чаще переходят в хроническую форму и являются основной причиной цирроза и рака печени. Вирусы A и E передаются фекально-оральным путём — через заражённую воду и пищу. Вирусы B, C и D содержатся в биологических жидкостях (кровь, слюна, сперма, выделения) и передаются при контакте с кровью или повреждённой слизистой: при внутривенных инъекциях (повторное использование шприцов), незащищённых половых актах, переливаниях непроверенной крови, родах, а также через нестерильные инструменты при татуировках, пирсинге, маникюре.