Нижегородский врач Елена Тихомолова рассказала о коварстве гепатита

28 июля во всём мире отмечают День борьбы с гепатитом. Напоминают о заболевании врачи и активисты: вирусные гепатиты представляют серьёзную угрозу здоровью, но многие из них поддаются профилактике и лечению. О рисках, симптомах и профилактике рассказывает главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям министерства здравоохранения Нижегородской области Елена Тихомолова.
Гепатит — это воспаление печени, при котором разрушаются её клетки. Причины могут быть инфекционные, а также неинфекционные: злоупотребление алкоголем, ожирение, лекарственные отравления и нездоровый образ жизни. Врачи выделяют острую и хроническую формы. Острая фаза развивается вскоре после заражения и обычно длится до шести месяцев; хроническая форма возникает, если организму не удалось справиться с вирусом — чаще это касается гепатитов В и С.
Хроническое воспаление приводит к фиброзу — замещению печёночных клеток соединительной тканью. В тяжёлых случаях развивается цирроз, при котором печень утрачивает способность выполнять жизненно важные функции: обезвреживать токсины, участвовать в обмене веществ и свертывании крови, запасать кровь и синтезировать гормоны. Запущенный цирроз может привести к печёночной недостаточности и смерти.
Опасность вирусных гепатитов усугубляется тем, что в большинстве случаев они протекают скрыто. Без лечения хронический гепатит часто приводит к циррозу и раку печени. Многие люди не знают о том, что инфицированы, и могут непреднамеренно передавать вирус другим.
Виды и пути передачи. Существует пять основных вирусов: A, B, C, D и E. Гепатиты B и C чаще переходят в хроническую форму и являются основной причиной цирроза и рака печени. Вирусы A и E передаются фекально-оральным путём — через заражённую воду и пищу. Вирусы B, C и D содержатся в биологических жидкостях (кровь, слюна, сперма, выделения) и передаются при контакте с кровью или повреждённой слизистой: при внутривенных инъекциях (повторное использование шприцов), незащищённых половых актах, переливаниях непроверенной крови, родах, а также через нестерильные инструменты при татуировках, пирсинге, маникюре.
Симптомы. На ранних стадиях заболевание часто бессимптомно или проявляется общей усталостью, снижением работоспособности, мышечными болями и головной болью. При прогрессировании появляются признаки поражения печени: желтуха, потемнение мочи, кожный зуд, сосудистые «звёздочки», «печёночные ладони», склонность к кровотечениям и большим гематомам, тошнота, боли в животе, асцит и печёночная энцефалопатия. Хронический гепатит может годами протекать незаметно, поэтому важен регулярный скрининг.
Диагностика. Для гепатита В проверяют наличие поверхностного антигена (HBsAg). Для гепатита С сначала проводят тест на антитела (anti-HCV); при положительном результате необходим ПЦР для подтверждения наличия вируса в крови. Эти исследования входят в программу ОМС и доступны бесплатно по направлению участкового терапевта.
Профилактика. Для A и E — соблюдение личной гигиены, использование качественной воды, тщательная термическая обработка пищи и мытьё овощей и фруктов. Для B, C и D — вакцинация против гепатита B (также защищает от D), применение стерильных инструментов при вмешательствах, отказ от совместного использования бритв и маникюрных принадлежностей, осторожность при выборе медицинских и косметических услуг, отказ от инъекционного употребления наркотиков, использование барьерных методов контрацепции и безопасное сексуальное поведение. Регулярный скрининг остаётся ключевым, поскольку полностью исключить риск заражения нельзя.
Напомним, хирургический корпус с поликлиникой построят в нижегородском «Городе здоровья».