Министр здравоохранения обратился к мужчинам

Она проводится для оценки способности будущих родителей к зачатию и рождению детей. Комплекс процедур состоит из консультации врача, лабораторных и инструментальных исследований. Диспансеризация доступна в рамках полиса ОМС для женщин и мужчин в возрасте от 18 до 49 лет. Пройти обследование можно один раз в год в поликлинике по месту прикрепления, женской консультации или центре здоровья.