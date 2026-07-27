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Министр здравоохранения обратился к мужчинам

Мурашко призвал мужчин активнее проходить репродуктивную диспансеризацию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Мужчинам в России нужно активнее проходить репродуктивную диспансеризацию, заявил РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Репродуктивную диспансеризацию можно пройти в рамках прохождения общей диспансеризации. Мужчинам нужно активнее самостоятельно проявить инициативу (по прохождению репродуктивной диспансеризации. — Прим. ред.), потому что видим, что пока женщины более активны, чем мужская часть населения», — сказал он.

Ранее президент Владимир Путин на встрече главой Минздрава в Федеральном центре медицины катастроф указал на необходимость увеличивать охваты граждан, проходящих репродуктивную диспансеризацию.

Она проводится для оценки способности будущих родителей к зачатию и рождению детей. Комплекс процедур состоит из консультации врача, лабораторных и инструментальных исследований. Диспансеризация доступна в рамках полиса ОМС для женщин и мужчин в возрасте от 18 до 49 лет. Пройти обследование можно один раз в год в поликлинике по месту прикрепления, женской консультации или центре здоровья.

В мае заместитель Минздрава Евгения Котова сообщала, что с начала 2026 года репродуктивную диспансеризацию прошли уже свыше 1,5 миллиона россиян.