В Перми побит температурный рекорд, установленный 55 лет назад

26 июля в Перми установлен новый суточный рекорд температуры — 32,8°С. Как сообщает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края», это на 0,2°С выше прежнего рекорда этого дня, зафиксированного в 1971 году, но ниже прогнозируемого показателя. При этом из-за высокой влажности температура в краевой столице ощущалась как 39 .