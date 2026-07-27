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В Перми побит температурный рекорд, установленный 55 лет назад

26 июля в Перми установлен новый суточный рекорд температуры — 32,8°С. Как сообщает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края», это на 0,2°С выше прежнего рекорда этого дня, зафиксированного в 1971 году, но ниже прогнозируемого показателя. При этом из-за высокой влажности температура в краевой столице ощущалась как 39 .

Источник: Коммерсантъ

26 июля в Перми установлен новый суточный рекорд температуры — 32,8°С. Как сообщает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края», это на 0,2°С выше прежнего рекорда этого дня, зафиксированного в 1971 году, но ниже прогнозируемого показателя. При этом из-за высокой влажности температура в краевой столице ощущалась как 39 .

По данным метеорологов, в части районов края температура была выше, например в Лысьве (33,9°С), Кунгуре (33°С), а также Чернушке, в Чайковском, в Осе и Ножовке. Однако пик жары ожидается 27 июля — в Перми температура может составить до 35 .