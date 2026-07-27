Заблокировать карту и сменить пароль: Что нужно сделать сразу после звонка мошенников

Правоохранители также предупредили, что настоящие сотрудники банков и государственных органов никогда не запрашивают коды из СМС, не предлагают устанавливать сторонние приложения и не требуют переводить деньги на так называемые «безопасные счета».
Мошенники, напротив, часто представляются сотрудниками банков, полиции или технической поддержки, используют фишинговые ссылки и программы удалённого доступа, чтобы получить контроль над счетами и личной информацией.
Ранее МВД предупредило о новой схеме мошенников, при которой злоумышленники намеренно оставляют банковскую карту в банкомате. После того как человек замечает карту или берёт её в руки, появляется якобы владелец вместе со свидетелями. Они обвиняют прохожего в попытке кражи и предлагают «урегулировать вопрос на месте».
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