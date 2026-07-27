Заблокировать карту и сменить пароль: Что нужно сделать сразу после звонка мошенников

Ранее МВД предупредило о новой схеме мошенников, при которой злоумышленники намеренно оставляют банковскую карту в банкомате. После того как человек замечает карту или берёт её в руки, появляется якобы владелец вместе со свидетелями. Они обвиняют прохожего в попытке кражи и предлагают «урегулировать вопрос на месте».