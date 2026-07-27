В Уярском округе два человека погибли в лобовом столкновении с грузовиком (видео)

По предварительным данным, на 898-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» 55-летний водитель Ford Kuga выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом. Водитель легковушки и его 52-летняя пассажирка погибли на месте. 56-летний водитель грузовика пострадал.