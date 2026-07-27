В Уярском округе два человека погибли в лобовом столкновении с грузовиком (видео)

На трассе в Уярском округе Красноярского края ночью 27 июля произошло смертельное ДТП, погибло два человека, сообщили в краевом МВД.
По предварительным данным, на 898-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» 55-летний водитель Ford Kuga выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом. Водитель легковушки и его 52-летняя пассажирка погибли на месте. 56-летний водитель грузовика пострадал.
Из-за ДТП на участке организовано реверсивное движение — проезд осуществляется по одной полосе. На месте работают полицейские и госавтоинспекторы, выясняют обстоятельства.
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