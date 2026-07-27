Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уярском округе два человека погибли в лобовом столкновении с грузовиком (видео)

На трассе в Уярском округе Красноярского края ночью 27 июля произошло смертельное ДТП, погибло два человека.

На трассе в Уярском округе Красноярского края ночью 27 июля произошло смертельное ДТП, погибло два человека, сообщили в краевом МВД.

По предварительным данным, на 898-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» 55-летний водитель Ford Kuga выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом. Водитель легковушки и его 52-летняя пассажирка погибли на месте. 56-летний водитель грузовика пострадал.

Из-за ДТП на участке организовано реверсивное движение — проезд осуществляется по одной полосе. На месте работают полицейские и госавтоинспекторы, выясняют обстоятельства.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.