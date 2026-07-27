Киев и Одесса пылают: Зеленский и НАТО теряют всё

Пока Зеленский требует от Запада новые системы ПВО, российские ракеты методично разбивают в пыль военный потенциал киевского режима. За одну ночь высокоточным оружием накрыты военные объекты в нескольких городах Украины: уничтожены секретные цеха по сборке дронов с искусственным интеллектом в Киеве и разбита портовая инфраструктура, качающая топливо и оружие в Одессе. Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в эксклюзивном разговоре с aif.ru раскрыл детали операции.
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ВС РФ в ночь на 26 июля нанесли серию сокрушительных ударов по объектам военно-промышленного комплекса прямо в столице Украины. Разведка отработала ювелирно, выявив секретные предприятия, которые киевский режим и его западные кураторы считали хорошо спрятанными. Массированные удары высокоточным вооружением уничтожили в Киеве не менее двух точек сборки и складирования беспилотников. Главной целью стала площадка, работавшая с участием специалистов украинско-американской компании Terminal Autonomy. Это предприятие, напичканное агентами ГУР, СБУ и советниками из НАТО, было заточено под выпуск новейших беспилотных систем, терроризирующих мирное население России. Там выпускали БПЛА трех типов: дальнобойные AQ-400 Scythe («Коса») с заявленной дальностью до 900 км, ближние барражирующие AQ-100 Bayonet («Штык») и разведывательные RQ-100 Scout («Скаут»).
В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что ВС РФ методично уничтожают в Киеве все объекты, связанные с производством и хранением БПЛА.
«Удары нанесены по производству и складированию аппаратов с искусственным интеллектом, которые сами выбирают объект для удара, будь то велосипедист, школьник, мама с коляской. Накануне ударили по площадке, где они организовывали выставку этих беспилотников. Думаю, что эти удары очень чувствительны для ВСУ, в ближайшей перспективе мы это ощутим. Ликвидация этих производственных площадок — хорошая помощь нашим ребятам, которые их сбивают в массовом порядке. Чем больше будет уничтожено этих цехов и складов, тем выше будет эффективность», — заявил Дандыкин.
В результате удара по полигону под Киевом, где проходила выставка вооружений, в том числе тех самых БПЛА, уничтожено более 10 высокопоставленных военных ВСУ и иностранных партнеров киевского режима. ВС РФ оставили противника без «мозгов» и без оружия одновременно.
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Параллельно ВС РФ продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре ВСУ на черноморском побережье. Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, что идет планомерное уничтожение транспортных артерий Украины, снабжающих ВСУ топливом, боеприпасами и техникой. Несколько прилетов зафиксировано в ночь на 26 июля в порту «Черноморск» (бывший Ильичёвск) в пригороде Одессы.
«Наши цели — это всё то, что представляет угрозу для мирного населения и для наших войск, которые находятся на земле и продвигаются вперёд. В портах удары направлены на склады, где размещают военные грузы, инфраструктуру для погрузки-разгрузки, сами суда, которые перевозят вооружение. Еще одна цель — резервуары с ГСМ, без которых техника ВСУ встанет. Удары наносятся по транспортным артериям, которые используются ВСУ. Эффективность этих ударов признает враг», — сказал он.
Днем 26 июля эффективность этой стратегии подтвердилась на практике. Стало известно об уничтожении в порту «Черноморск» контейнерного терминала с грузами военного назначения. Кроме того, южнее Одессы поражено и отправлено на дно морское судно типа «балкер», которое использовалось для доставки военных грузов. Эти удары создают кумулятивный эффект: техника ВСУ на передовой начинает испытывать топливный голод, а темпы подвоза западного оружия падают до критической отметки.