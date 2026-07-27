Подрядчик, ремонтировавший ливнёвку, вернёт 320 тысяч в бюджет Хабаровска

Арбитражный суд обязал компанию, выполнявшую ремонт ливневой канализации в Хабаровске, вернуть в городской бюджет более 324 тысяч рублей, переплаченных при работе. Иск подала прокуратура Хабаровского края после проверки муниципального контракта, сообщили в надзорном ведомстве.
При расчёте стоимости работ подрядчик включил дополнительный коэффициент, который фактически повторно учитывал налог на добавленную стоимость. При этом компания работала по упрощённой системе налогообложения и не могла применять НДС в таком виде.
Из-за завышенной цены город перечислил фирме на 324,3 тысячи рублей больше, чем следовало по фактически выполненным работам. Нарушение выявили при проверке расходования бюджетных средств.
Прокуратура обратилась в Арбитражный суд Хабаровского края и потребовала взыскать с подрядчика необоснованно полученные деньги. Суд поддержал требования в полном объёме.