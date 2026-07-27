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Купание в водоемах Иркутска признано опасным из-за бактерий

Превышение норм зафиксировали в заливе Якоби, на Песке 38 и у ледокола «Ангара».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области провело проверку качества воды в открытых водоемах города.

Пробы отбирали с 29 июня по 13 июля в заливе Якоби, озере «Квадрат», нижнем бьефе плотины ГЭС, реках Ушаковка и Иркут (в районе поселка Горького и на пляже «Песок 38»), а также в акватории Ангары — у выпуска КОС левого берега, в заливе острова Юность, в спорт-парке «Поляна» и у ледокола «Ангара». Исследования, проведённые аккредитованной лабораторией, показали превышение гигиенических нормативов по энтерококкам, колиформным бактериям и кишечной палочке.

— Купание в такой воде и использование её для питья или приготовления пищи опасно — это может привести к бактериальным кишечным инфекциям, — предупредили в администрации Иркутска.

Городские власти напоминают, что купание в водоемах города официально запрещено, и призывают жителей воздержаться от контакта с водой и не использовать её в бытовых целях.

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