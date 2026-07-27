Купание в водоемах Иркутска признано опасным из-за бактерий

Пробы отбирали с 29 июня по 13 июля в заливе Якоби, озере «Квадрат», нижнем бьефе плотины ГЭС, реках Ушаковка и Иркут (в районе поселка Горького и на пляже «Песок 38»), а также в акватории Ангары — у выпуска КОС левого берега, в заливе острова Юность, в спорт-парке «Поляна» и у ледокола «Ангара». Исследования, проведённые аккредитованной лабораторией, показали превышение гигиенических нормативов по энтерококкам, колиформным бактериям и кишечной палочке.