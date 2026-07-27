Засахарился — значит, настоящий: мед и кристаллизация

Естественную кристаллизацию несложно перепутать с порчей: при естественном процессе мед обычно густеет равномерно, становится матовым, а в его структуре появляются мелкие или крупные сахаристые зерна. При этом вкус и запах продукта остаются приятными. «Мед может испортиться, если он был незрелым и содержал слишком много воды. Брожение и порчу можно распознать по рыхлой пене на поверхности и кислому запаху, напоминающему уксус или вино. Такой мед употреблять нельзя», — подчеркнула эксперт.