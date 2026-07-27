Комсомольский суд не принял аргументы тонировщика о солнце и выписал штраф

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре оштрафовал водителя, который проигнорировал требование инспектора ДПС снять слишком тёмную тонировку. Нарушителю назначили штраф в размере двух тысяч рублей, сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.
Предписание привести светопропускание стёкол в норму автомобилист получил 2 мая. Выполнить его требовалось до следующего дня, однако затемнение на машине так и осталось.
В суде мужчина признал вину, но объяснил, что не стал убирать плёнку, поскольку без неё солнце слепит глаза. Этот довод не освободил его от ответственности.
Водителя признали виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ за невыполнение законного требования сотрудника полиции. Постановление уже вступило в силу.